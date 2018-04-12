НС Армении приняло в первом чтении законопроект, ограничивающий размещение ночных клубов в многоквартирных зданиях

На заседании Национального Собрания Армении в четверг, 12 апреля, на голосование был вынесен вопрос принятия в первом чтении проекта поправок в закон РА «О торговле и услугах» и пакета прилагаемых законопроектов. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 89 депутатов, «против» - 4. Сегодня перед голосованием депутат НС РА от оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Артак Зейналян сообщил, что они проголосуют «против» представленной законодательной инициативы, поскольку в частности не решен вопрос предоставления компенсации.

Накануне в НС Армении обсуждался законопроект, ограничивающий размещение ночных клубов, дискотек, караоке и др. развлекательных заведений в многоквартирных зданиях, очагах культуры, образования, медицинских учреждениях и пр.

Основной докладчик – исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития и инвестиций РА Тигран Хачатрян – отметил, что цель проекта – регулировать важнейшие сферы, касающиеся общественной жизни, определить вид услуг, на которые распространяются ограничения.

«Касательно размещения некоторых из них будут ограничения, по части других будут предъявляться требования по соблюдению тишины в ночное время», – указал он.

В частности, по его словам, речь идет о стриптиз-клубах, караоке, дискотеках, саунах.

«Размещение указанных объектов будет запрещено в многоквартирных домах, на территории образовательных и культурно-исторических учреждений, зданий государственных и муниципальных органов, медучреждений. Общие требования, предъявляемые к размещению подобных объектов, устанавливаются органами местного самоуправления», – сказал Тигран Хачатрян.

Тигран Хачатрян сказал и о нарушениях требования по соблюдению тишины. Советы старейшин общин смогут устанавливать 3 часовых пояса: с 22:00 до 07:00, с 23:00 - до 07:00 и с 24:00 – до 07:00. По его словам, если на данный момент за первое нарушение предусматривается предупреждение, а за повторное – штраф в размере 40 тыс. драмов, то законопроектом предлагается ужесточить штрафы, в частности, при первом нарушении – 200-300 тысяч драмов, а при повторном нарушении штраф составит 1 млн драмов.