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Проходит заседание правительства Армении за закрытыми дверьми


С учетом того, что 9-го апреля вступил в силу закон  о структуре и деятельности правительства Армении, заседание правительства Армении 12-го апреля проходит в закрытом режиме. Как передает «Арменпресс», в повестке дня 71 вопрос.

После заседания правительства Армении состоятся брифинги, в частности, и.о. министра по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурена Караяна.


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