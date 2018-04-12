Проходит заседание правительства Армении за закрытыми дверьми

С учетом того, что 9-го апреля вступил в силу закон о структуре и деятельности правительства Армении, заседание правительства Армении 12-го апреля проходит в закрытом режиме. Как передает «Арменпресс», в повестке дня 71 вопрос.

После заседания правительства Армении состоятся брифинги, в частности, и.о. министра по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурена Караяна.