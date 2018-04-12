НС Армении в первом чтении приняло законопроект, разрешающий больницам импортировать лекарственные препараты

НС Армении в первом чтении единогласно приняло законопроект, разрешающий больницам импортировать лекарственные препараты. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 91 депутат.

До начала голосования выступил зампредседателя НС Армении, депутат от блока «Царукян» Микаэл Мелкумян. По его словам, их фракция будет голосовать при условии, если законопроект разрешит больницам импортировать лекарственные препараты, относящиеся к хроническим заболеваниям или заболеваниям, подлежащим диспансерному наблюдению.

Депутат от фракции «Елк» Артак Зейналян сказал, что они будут голосовать «за», поскольку предполагается, что это снизит стоимость препаратов.

Отвечая на замечание Микаэла Мелкумяна, основной докладчик Акоп Акопян сказал, что госпитальное лечение настолько разнообразно, что его нельзя делить на составляющие, это противоречит основам здравоохранения.