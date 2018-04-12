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Семь полицейских и глава района погибли при атаке талибов* в Афганистане


Боевики радикального движения "Талибан"* атаковали здание районной администрации и КПП полиции города Газни в центральной части Афганистана, погибли глава района и семь полицейских. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Tolo News.

Инцидент произошел в ночь на четверг.

"Али Шамс Дост (глава района) и семь полицейских убиты в ходе столкновений" — сообщила полиция, отметив, что еще девять полицейских пострадали.

Кроме того, сообщается о 27 жертвах среди талибов.

 

 

 

 




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