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По случаю 1-го мая в Армении будет 4 выходных дня


Понедельник, 30 апреля 2018 года, будет объявлен в Армении нерабочим днем в связи с отмечаемым 1 мая Днем труда.

Соответствующий проект постановления будет принят в ходе сегодняшнего заседания правительства Армении.

Согласно проекту постановления, вместо 30 апреля рабочим днем будет объявлена суббота – 5 мая. Таким образом, у граждан будет 4 выходных дня: 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Данное решение соответствует закону Армении о праздничных и памятных днях.


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