«Арменпресс» и «Ruptly» подписали соглашение о развитии сотрудничества в сфере видеоконтента

Информационное агентство «Арменпресс», с целью достижения большей сопоставимости своего видеоконтента в международном смысле, подписало соглашение о развитии сотрудничества в сфере видеоконтента с информационным видеоагентством «Ruptly». Соглашение подписали руководитель службы внешних связей и развития программ информационного агентства «Арменпресс» Мигран Мирхавоян и управляющая региональным отделением по РФ и странам СНГ информационного видеоагентства «Ruptly» Индира Жарова.

Директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян сказал, что соглашение позволит добиться достижения большей сопоставимости своего видеоконтента в международном смысле.

«В деятельности информационного агентства «Арменпресс» мы придаем важное значение тому, чтобы продуцируемое нами содержание всех видов соответствовало международным стандартам. В этом смысле, подписанное соглашение даст возможность нам обеспечить доступность содержания агентства «Ruptly», а для наших партнеров - доступность содержания «Арменпресс». Кроме того, это позволит повысить качество видеоконтента»,- сказал директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.

«Мы очень рады этому новому соглашению между «Арменпресс» и «Ruptly». Думаю, что сотрудничество между главным информационным агентством Армении и российским уникальным мультимедийным агентством будет взаимовыгодным для обеих сторон. Армения является важной стратегической страной, именно по этой причине происходящее в Армении интересует и РФ, и другие страны вне ее границ»,-сказала Индира Жарова. По ее словам, «Арменпресс» получит возможность получать эксклюзивные видеоматериалы «Ruptly».

Руководитель службы внешних связей и развития программ информационного агентства «Арменпресс» Мигран Мирхавоян отметил, что «Арменпресс» развивает направление видеоуслуг. По его словам, это слотрудничество станет серьезным стимулом не только для обмена видеоматериалами, но и для обмена опытом.

«Имея подобного партнера, думаю, что мы сообщим видеоконтенту «Арменпресс» новизну. Мы также будем передавать наши материалы. Подобные соглашения подразумевают не просто передачу файлов, но и человеческое общение, обмен опытом, совместные программы»,- сказал Мигран Мирхавоян.

Повод и платформу для формирования этого сотрудничества представил проведенный на днях в Ереване проект SputnikPro. Руководитель информационного агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко сообщил, что проект предполагает проведение ряда мастер-классов с участием ведущих медиа-экспертов из РФ.

«Очень показательно, что результативное знакомство Арменпресс с RUPTLY произошло на нашей площадке. В рамках прошедшей в Ереване образовательной программы SputnikPro, запущенной Международным информационным агенством и радио Sputnik. Цель проекта – повышение профессионализма СМИ, создание конкурентной среды, которая ведет к развитию. И когда на этой платформе «Ruptly» представило свои проекты, «Арменпресс» проявило интерес, что и привело к подписанию соглашения»,- сказал руководитель информационного агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко.