Число вынесенных смертных приговоров в мире снизилось почти на 20% в 2017

Число вынесенных смертных приговоров в мире в 2017 году снизилось почти на 20% в сравнении с рекордным предыдущим годом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает правозащитная организация Amnesty International.

"Что даёт больше поводов для оптимизма, так это сокращение до 2 591 вынесенных в 2017 году смертных приговоров, что значительно меньше рекордных 3 117 приговоров, зафиксированных в 2016 году", — говорится в пресс-релизе организации по случаю публикации ежегодного доклада "Смертные приговоры и казни".

В то же время правозащитники добавляют, что эти данные не включают "тысячи смертных приговоров и казней, которые, как считает Amnesty International, были вынесены и приведены в исполнение в Китае, где данные о смертной казни по-прежнему являются государственной тайной".

Число приведённых в исполнение смертных приговоров также снижается, причем второй год подряд. В 2017 году Amnesty International зафиксировала по меньшей мере 993 казни в 23 странах — на 4% меньше, чем в 2016 году (1.032 казни), и на 39% меньше, чем в 2015 году (1.634, рекордный показатель с 1989 года).

В то же время организация отмечает "вызывающие тревогу" тенденции в применении смертной казни. По данным правозащитников, в 15 странах выносились или приводились в исполнение смертные приговоры по делам, связанным с наркотиками, что, отмечают в организации, является нарушением норм международного права.