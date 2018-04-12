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Экс-президент США попытался предостеречь Трампа от военной конфронтации


Бывший президент США Джимми Картер предупредил Дональда Трампа об опасности каких-либо военных акций против России, Сирии и Северной Кореи. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press.

"Я молюсь за то, что чтобы наша страна существовала в мирных условиях, не преувеличивала и не усугубляла вызовов, исходящих от Северной Кореи, из России или Сирии", - сказал он.

Картер подчеркнул: "Я надеюсь, что он (Трамп - ИФ) осознает так же глубоко, как и я, как это осознавали другие президенты, что любой обмен ядерными ударами станет катастрофой для всего человечества".

По его словам, даже менее масштабное военное столкновение "является опасным занятием", которое может привести к выходу общей ситуации из-под контроля.

 

 

 




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