Экс-президент США попытался предостеречь Трампа от военной конфронтации

Бывший президент США Джимми Картер предупредил Дональда Трампа об опасности каких-либо военных акций против России, Сирии и Северной Кореи. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press.

"Я молюсь за то, что чтобы наша страна существовала в мирных условиях, не преувеличивала и не усугубляла вызовов, исходящих от Северной Кореи, из России или Сирии", - сказал он.

Картер подчеркнул: "Я надеюсь, что он (Трамп - ИФ) осознает так же глубоко, как и я, как это осознавали другие президенты, что любой обмен ядерными ударами станет катастрофой для всего человечества".

По его словам, даже менее масштабное военное столкновение "является опасным занятием", которое может привести к выходу общей ситуации из-под контроля.