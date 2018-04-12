Восточная Гута полностью перешла под контроль властей Сирии

Сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем боевиков из группировки «Джейш аль-Ислам». Об этом сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

«Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом», — заявил он.

Он добавил, что в освобожденном от боевиков городе к работе приступают подразделения военной полиции России.