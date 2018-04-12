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Новый госсекретарь США пообещал завершить эру "мягкой" политики в отношении России


Майк Помпео, который проходит процедуру слушаний в сенате американского конгресса по случаю утверждения на должность нового госсекретаря США, заявит, что с его приходом закончится "мягкая" политика Вашингтона в отношении России. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press.

В своем выступлении, выдержки которого оказались в распоряжении агентства, Помпео "подвергнет критике Россию за то, что она ведет себя "агрессивно", и что администрация Трампа (президент США - ИФ) рассматривает РФ в качестве опасности для страны".

Вместе с тем, он должен заявить, что "следует продолжать дипломатические усилия, пока существуют вызовы" со стороны Москвы.

Кандидат на пост главы американского внешнеполитического ведомства также планирует подчеркнуть важность сохранения за США лидирующей роли в мире.

 

 

 




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