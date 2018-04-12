Военная операция стран Запада против Сирии отложена, но не отменена

Ожидавшаяся уже в ночь на четверг военная операция стран Запада против Сирии отсрочена, но при этом не отменена. Когда США и союзники нанесут удар и каким образом это будет сделано, пока остается не ясным, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Однако градус напряженности вокруг Сирии к вечеру начал спадать. Первым "хорошие" новости сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, который заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии.

По словам министра, американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента". На это заявление отреагировали и рынки — рубль, который за последние три дня серьезно "просел" относительно доллара и евро, вечером торговался в легком плюсе к этим валютам.

Позже и Белый дом дал понять, что военной операции в ближайшие часы ждать не стоит. По словам представителя администрации США Сары Сандерс, Трамп не принял окончательного решения об ударе по Сирии, рассматриваются различные варианты как по способу ответа, так и по его времени.

Она также отметила, что консультации с партнерами и союзникам США по этому вопросу продолжаются.

Однако помимо относительно позитивных заявлений из Белого дома вновь прозвучала и жесткая риторика в адрес России. По словам Сары Сандерс, "Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку (в сирийской Думе)".

Более того, представительница Белого дома заявила, что Вашингтон не исключает возможного удара и по российским силам в Сирии.