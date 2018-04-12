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Четырехдневка НС Армении. В повестке – голосования: Прямой эфир


В НС Армении началось третье заседание очередной четырехдневки – первой четырехдневки после перехода к парламентской форме правления. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались  88 депутатов.

В начале заседания состоится голосование по 5 обсужденным накануне вопросам. Ожидается голосование по сообщению о деятельности ЦИК Армении, по пакету о торговле и услугах, по внесению изменений в регламент НС Армении.




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