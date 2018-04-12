По новому гражданско-производственному кодексу, отдельные дела по трудовым спорам будут расследоваться в суде в более сжатые сроки, при активном участии судьи, причем наемный трудящийся будет иметь более защищенный статус.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор фонда «Центр развития законодательства и юридических исследований» к.ю.н. Тигран Маркосян. По его словам, по новому гражданско-производственному кодексу суд будет заниматься спорными делами 3 категорий: изменение трудового договора, расторжение трудового договора и дисциплинарные взыскания.

«Для этих 3 категорий установлены четкие сроки – 3 месяца. Исковое заявление будет приниматься в производство в течение 3 дней – вместо 7. После приема в производство искового заявления, от работодателя немедленно требуют представления доказательств по всем правовым документам, имеющим отношение к делу»,- сказал директор фонда «Центр развития законодательства и юридических исследований» к.ю.н. Тигран Маркосян. По его словам, работодатель должен представить эти доказательства в 7-дневный срок, в противном случае будет считаться, что таковых не существует.

По новому гражданско-производственному кодексу, суд может предложить уточнить и изменить исковое заявление – если оно неверно оформлено, дополнить доказательную базу, выяснить и оценить предъявляемые доказательства.

«Это означает, что суд будет играть активную роль, чтобы решение соответствовало объективной истине»,- сказал директор фонда «Центр развития законодательства и юридических исследований» к.ю.н. Тигран Маркосян. По его словам, в отдельных делах по трудовым спорам работодатель будет нести груз по доказательству фактов, на основании которых он принимал акты.

По новому гражданско-производственному кодексу, четко установлены случаи, когда акты работодателя могут быть признаны недействительными.

Как сказал директор фонда «Центр развития законодательства и юридических исследований» к.ю.н. Тигран Маркосян, положения нового гражданско-производственного кодекса более выгодны для всех сторон, поскольку в них нет неопределенности. «Для работника будет ясно – будет ли он продолжать работать на прежнем месте, или же надо искать новую работу, а работодателю будет ясно – искать ли ему нового сотрудника»,- сказал директор фонда «Центр развития законодательства и юридических исследований» к.ю.н. Тигран Маркосян. По его словам, если суд выяснит, что работник был уволен неззаконно, то в его пользу будут взысканы суммы за весь период вынужденного простоя, в случае же невозможности восстановления его на прежней работе – сумма, в 12-кратном объеме его среднемесячной зарплаты.