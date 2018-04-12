Время в Ереване: 11:07:36,   12 Апрель

Элина Даниэлян сыграла вничью в 4-м туре первенства Европы


В Словакии состоялись игры четвертого тура  индивидуального первенства Европы по шахматам среди женщин.

Как передает «Арменпресс», в четвертом туре из представительниц Армении победу одержали только Сирануш Гукасян и Мария Курсова. Элина Даниэлян, Мария Геворгян и Лилит Мкртчян сыграли вничью. Анна Саргсян потерпела поражение.

После четвертого тура Элина Даниэлян набрала 3 очка и отстает от лидеров на первенстве Европы на одно очко.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации