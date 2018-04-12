Европейские индексы - 11-04-18
МОСКВА, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.11% и составил 12397.32 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.84% и составил 5307.56 пункта, британский FTSE вырос на 1.00% и составил 7266.75 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2285.53 пункта, а RTSI снизился на 0.69% и составил 1088.50 пункта.
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