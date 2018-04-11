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Находящийся в розыске мужчина задержан в Республике Арцах


В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Главного управления уголовного розыска, Управления Лорийского марза, Туманянского отдела Полиции РА и Шаумянского отдела Полиции Республики Арцах, в Шаумянском районе Республики Арцах 10 апреля в 23.50 был задержан Ашот К., 1966 г.р., который с 3 апреля разыскивался по обвинению по пункту 2 части 2 статьи 178 УК РА (мошенничество). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.

 




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