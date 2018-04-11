На КПП «Баграташен» задержан мужчина, объявленный в розыск московскими праоохранительными органами

10 апреля в 10.10 на КПП «Баграташен» был задержан Владимир Т., 1975 г.р., который с 6 мая 2012 года разыскивался УМВД России по Сергиево-Посадскому району по обвинению по части 4 сттаьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.