Эти 10 лет были сложными, полными вызовов, но, вместе с тем, это были годы укрепления государственности и безопасности: Шармазанов

На заседании Исполнительного органа Республиканской партии Армении 11 апреля были подведены итоги десятилетнего президентства третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Трудно переоценить вклад Сержа Саркисяна в укрепление Армении. Еще будет возможность, мы подробно коснемся этих 10 лет и представим достижения по всем областям. Эти 10 лет были сложными, полными вызовов, но, вместе с тем, это были годы укрепления государственности и безопасности. Очевидно, что Армения в 2008 году и Армения в 2018 году отличаются с точки зрения развития демократии, укрепления безопасности, защиты прав человека, внешней инициативной политики, укрепления принципа самоопределения в карабахской проблеме», - сказал Шармазанов, добавив, что, естественно, были также недостатки.

«Мы также обсудили деятельность правительства Карена Карапетяна за полтора года. Мы выразили благодарность третьему президенту Республики Армения Сержу Саргсяну за его прогосударственную деятельность, а также поблагодарили всех членов правительства, в частности, Карена Карапетяна за результаты этих полутора лет», - подчеркнул Шармазанов.