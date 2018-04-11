На заседании Совета партии РПА выдвинет кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении

Республиканская партия Армении (РПА) выдвинет кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении на заседании Совета партии. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Республиканская партия Армении начала обсуждения вопросы о будущем премьер-министре. Обсуждения продолжались в атмосфере единства, солидарности. Все приняли предложение, сделанное накануне исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном, и мы в субботу представим на заседании Совета РПА кандидатуру премьер-министра. Понятно, кто будет нашим кандидатом в премьеры - лидер партии Серж Саргсян. Никакого другого имени кандидата не упоминалось», - сказал он.

Исполняющий обязанности Армении премьер-министра Карен Карапетян 9 июня коснулся встречи с Сержем Саргсяном, ответил также на вопрос о кандидатуре будущего премьер-министра и представил свою точку зрения. «Мы коснулись также вопроса кандидатуры Премьер-министра, говорили о Конституции, новой системе правления. Мы были единого мнения в том, что при наличии стоящих перед страной вызовов и проблем обеспечение плавного перехода к новой системе правления и ее окончательное формирование – крайне важная задача. Учитывая также достигнутые в последний период успехи в нынешней конфигурации управления, мы решили предложить нашим партийным коллегам в этот период сохранить конфигурацию управления, то есть, в качестве первого лица предложить кандидатуру Сержа Саргсяна. Потому что, повторяю, крайне важно, снижая риски, осуществить плавный, эффективный переход к новой системе правления», - сказал Карапетян.