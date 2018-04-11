За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 58 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 10 и 11 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 58 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 22 случая присвоения или растраты, 19 случаев причинения телесных повреждений, 5 случаев мошенничества, 3 случая кражи личного имущества, 2 случая обнаружения наркотиков, по 1 случаю похищения человека, квартирной кражи, вымогательства, хулиганства, уклонения от уплаты налогов, киберпреступности и незаконной вырубки деревьев.За данный период зарегистрировано 5 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая причинения телесных повреждений, мошенничества, кражи личного имущества и 1 случай квартирной кражи.За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 16 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.