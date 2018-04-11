В Кремле прокомментировали заявление Трампа об ударе по Сирии

Москва не поддерживает Twitter-дипломатию и не советует американским властям усугублять ситуацию в Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о недавних сообщениях Трампа в официальном микроблоге.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что США пытаются использовать "выдуманный предлог" для удара по САР.

В среду президент США написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет "хорошим, новым и "умным", заявил хозяин Белого дома.