Армену Саркисяну поздравительное послание направил брат Карена Демирчяна, академик РАН Камо Демирчян

В связи со вступлением в должность президента Республики Армения Армен Саркисян продолжает получать поздравительные послания.

Как сообщает Арменпресс, поздравительное послание Армену Саркисяну направил брат Карена Демирчяна, академик РАН Камо Демирчян.

«Уважаемый Армен Варданович,

», - написал Камо Демирчян.