Армену Саркисяну поздравительное послание направил брат Карена Демирчяна, академик РАН Камо Демирчян
19:51, 11 Апрель, 2018
В связи со вступлением в должность президента Республики Армения Армен Саркисян продолжает получать поздравительные послания.
Как сообщает Арменпресс, поздравительное послание Армену Саркисяну направил брат Карена Демирчяна, академик РАН Камо Демирчян.
«Уважаемый Армен Варданович,Я очень рад, что Арменией будет руководить такой человек, как Вы. Надеюсь, наша страна продолжит путь, основы которого возложил мой брат Карен Демирчян. Я не сомневаюсь, что под Вашим руководством Армения займет достойное место на международной арене», - написал Камо Демирчян.