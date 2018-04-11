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Армену Саркисяну поздравительное послание направил брат Карена Демирчяна, академик РАН Камо Демирчян


В связи со вступлением в должность президента Республики Армения Армен Саркисян продолжает получать поздравительные послания.

Как сообщает Арменпресс, поздравительное послание Армену Саркисяну направил брат Карена Демирчяна, академик РАН Камо Демирчян.

«Уважаемый Армен Варданович,

Я очень рад, что Арменией будет руководить такой человек, как Вы. Надеюсь, наша страна продолжит путь, основы которого возложил мой брат Карен Демирчян. Я не сомневаюсь, что под Вашим руководством Армения займет достойное место на международной арене», - написал Камо Демирчян.


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