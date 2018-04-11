АБР прогнозирует ускорение структурных реформ в Армении

В большинстве азиатских стран с развивающейся экономикой темпы роста ускорились, и этому способствуют высокий спрос на экспорт и быстрый рост внутреннего спроса. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в новом докладе Азиатского банка развития (АБР) «Перспективы развития Азии», в котором также затронута Армения.

«В прошлом году в Армении рост ускорился благодаря сильному внутреннему и внешнему спросу, достигнув 7,5 процента после почти нулевого роста в 2016 году.

Ожидается, что в 2018 году этот рост будет более скромным, составив 4%, а к 2019 году - 4,2%, инфляция останется ниже 3%, а дефицит текущего счета составит около 3% от ВВП. Эти прогнозы предполагают существование постоянно благоприятной внешней среды и ускорение структурных реформ для улучшения управления, а также для поощрения частных инвестиций и экспорта. Текущая фискальная консолидация играет важную роль в сокращении государственного долга », - говорится в докладе.

АБР прогнозирует в азиатско-тихоокеанском регионе рост валового внутреннего продукта, который достигнет 6,0 процента в 2018 году и 5,9 процента в 2019 году, что немного ниже 6,1 процента в 2017 году. Ожидается, что за исключением новых высокодоходных индустриальных экономик рост составит 6,5 процента в 2018 году и 6,4 процента в 2019 году по сравнению с 6,6 процента в 2017 году.

Согласно докладу, ожидается, что в 2018 году в США, еврозоне и Японии совместный рост составит 2,3%, прежде чем темпы роста замедлятся на 2% в 2019 году. В Китае рост замедлится к 2016 году, достигнув 6,6 процента, а к 2019 году - 6,4 процента в 2019 году после быстрого роста на 6,9 процента.

Ожидается, что в 2018 финансовом году рост в Индии составит 7,3 процента, а в 2019 году - 7,6 процента, после 6,6 процента - в 2017 году.