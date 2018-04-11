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Boeing опередил Airbus по поставкам самолетов в I квартале 2018 года


Американский самолетостроительный концерн Boeing поставил клиентам 184 самолета в первом квартале 2018 года против 121 у главного конкурента Airbus. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет The Wall Street Journal.

При этом по сравнению с первым кварталом 2017 года Boeing увеличил поставки на 25 самолетов, а Airbus - сократил на 21.

Обе компании сообщили о крупных сделках во вторник. Так, индонезийский лоукостер Lion Air заказал у Boeing 50 самолетов модели 737 Max 10, а скандинавская SAS Group заключила контракт на приобретение 35 лайнеров A329neo у Airbus. Еще 15 самолетов этой модели SAS возьмет в аренду у лизинговых компаний.

 

 




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