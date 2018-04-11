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Азиатские индексы - 11-04-18


ТОКИО, 11 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.49% и составил 21687.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.38% и составил 1725.30 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.56% и составил 3208.08 пункта, а HANG SENG вырос на 0.55% и составил 30897.71 пункта.




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