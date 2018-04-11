Карен Карапетян видит все основы для будущего устойчивого экономического развития

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян убежден, что деятельность правительства за последние полтора года свидетельствует о том, что есть все основы для устойчивого экономического роста в будущем. Как сообщает Арменпресс, об этом Карапетян сказал в ответ на вопрос депутата Мане Тандилян.

«Мы зарегистрировали экономический рост на 7,5% в 2017 году. В ближайшем будущем мы обнародуем индексы первого квартала 2018 года, которые превысят показатели 2017 года. Экономический рост на 7,5% является самым высоким показателем в регионе. Я считаю, что в ближайшем будущем мы зафиксируем экономический рост, который даст нам возможность провести фундаментальные реформы. Я уверен, что последние полтора года это доказали», - сказал Карапетян.

Исполняющий обязанности премьер-министра напомнил, что правительство предсказало экономический рост на 4,5% в 2018 году, заверив, что, если не будет форс-мажорных ситуаций, рост может быть еще выше.