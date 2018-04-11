Американский аэропорт нанял на работу собаку
Аэропорт Егер американского города Чарлстон нанимает собаку по кличке Геркулес для защиты взлетной полосы от птиц. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Metro News.
18-месячный пес породы колли, специально обученный отгонять птиц и других животных, приступит к работе в мае.
"У каждого аэропорта есть проблемы с птицами, — говорит Ник Келлер, помощник директора в аэропорта. – Геркулес будет отгонять не только их, но и оленей, койотов и кроликов, которые сейчас попадают на аэродром".
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