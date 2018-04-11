Правительство предоставит достигшим выдающихся успехов молодым людям отсрочку от военной службы

Проект решения о предоставлении отсрочки от военной службы достигшим выдающихся успехов молодым людям будет принят на одном из предстоящих заседаний правительства. В проекте также будут указаны соответствующие критерии для предоставления отсрочки. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил и.о. министра обороны Армении Виген Саркисян в ответ на вопрос депутата Геворга Горгисяна.

«Законопроект будет принят в форме решения правительства на одном из предстоящих заседаний. Представленные в законопроекте критерии можно рассматривать в качестве основы», - сказал он.

Саркисян отметил, что министерство активно работает над созданием научной роты призывников в вооруженных силах, которая сможет служить своими знаниями и навыками для решения военных задач.