Вступление в ЕАЭС не ограничивало доступ Армении к другим рынкам: Карен Карапетян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян убежден, что вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) было правильным решением для Армении. Карапетян уверен, что присоединение к ЕАЭС не ограничивало выход Армении на другие рынки.

Как сообщает Арменпресс, отвечая на вопрос депутата Эдмона Марукяна, Карапетян сказал, что Армения вышла на рынок в 180 миллионов человек и получила привилегированные режимы.

«Помимо того, что мы развили наш внутренний потенциал, мы также решили проблему привлечения инвесторов», - сказал он.

Карапетян не согласился с депутатом, который утверждал, что Армения ограничила свой доступ на другие рынки, присоединившись к союзу.

Исполняющий обязанности премьер-министра сказал, что рост импорта и экспорта Армении в 2017 году в основном связан с другими рынками.

Карапетян напомнил, что Армения имеет режим GSP + с ЕС и GSP с США, Японией, Канадой, Швейцарией и другими странами.