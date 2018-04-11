Париж продолжит консультации с союзниками по ситуации в Сирии

Франция продолжит в ближайшие часы консультации со своими союзниками по ситуации в Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в среду официальный представитель правительства Франции, государственный секретарь Бенжамин Гриво по итогам заседания кабинета, проходившего под председательством президента Эмманюэля Макрона.

"Мы будем продолжать в ближайшие часы и в ближайшие дни консультации с нашими союзниками по ситуации в Сирии", - сказал Гриво.





