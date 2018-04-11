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С 16 апреля на перекрестке улиц Налбандяна и Исаакяна будут задействованы новые камеры видеонаблюдения


Дорожная полиция информирует, что в республике продолжаются работы по установке радаров контроля скорости ТС и камер фиксации нарушений ПДД.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, с 16 апреля 2018 года будут задействованы камеры, недавно установленные на перекрестке улиц Налбандяна и Исаакяна в Ереване.
Еще раз призываем водителей придерживаться правил дорожного движения и передвигаться со скоростью, не превышающей установленное ограничение.




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