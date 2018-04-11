Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения России и США сейчас даже хуже, чем во времена "холодной войны", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже чем во времена холодной войны. Оснований для этого нет. Россия нуждается в нашей помощи со своей экономикой, это было бы очень просто сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Может прекратить гонку вооружений?", — написал Трамп в Twitter.