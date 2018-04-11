СМИ: жертвами авиакатастрофы в Алжире стали 257 человек

Жертвами крушения военно-транспортного самолета Ил-76ТД в Алжире в среду стали 257 человек. Такие уточненные данные привело алжирское государственное телевидение. Ранее Управление гражданской обороны Алжира сообщило, что в результате авиакатастрофы погиб 181 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Самолет ВС Алжира, следовавший по маршруту Буфарик - Тиндуф - Бешар на юго-западе страны, упал через несколько минут после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны - Алжира. Сразу после падения на сельскохозяйственное поле борт загорелся.

Министерство национальной обороны Алжира официально подтвердило факт крушения транспортного самолета. На место авиакатастрофы прибыл замминистра генерал армии Ахмед Гайд Салах. Создана комиссия по расследованию всех обстоятельств ЧП.





