В Москве отреагировали на угрозы Трампа нанести ракетный удар по Сирии

В Москве считают, что удары США должны быть направлены на террористов в Сирии, а не на правительство страны, которое осуществляет борьбу с терроризмом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", -написала Захарова в фейсбуке.

Захарова высказала предположение, что предполагаемые удары США могут быть направлены на то, чтобы уничтожить доказательства применения химоружия в сирийской Думе.

Так она прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, который в среду посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. "Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они (ракеты - ИФ) на подходе: хорошие, новые и "умные", - написал он в твиттере.

Американский президент добавил, что России не стоило "не стоило сотрудничать с животным, которое убивает людей с помощью химоружия и наслаждается этим".