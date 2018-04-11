Арцах – самая безопасная в мире страна для женщин: статья Spiegel о карабахских женщинах

Несмотря на то, что в маленькой кавказской республике НКР царят патриархальные нравы, за последние годы все больше женщин получают должности в системе управления, судах, университетах, и развитие страны меняет ее облик. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Spiegel в пространной статье «Мир женщин на Кавказе: большое испытание в НКР».

«Женщина на Кавказе находится в подвале. Ей за 40, она носит джинсы, черные волосы разметаны по плечам. Она показывает «угол», где в свое время обитала с семьей, показывает лестницу, где пуля сразила ее брата, затем показывает ящик, из которого доставала автомат Калашникова, когда ее отец уходил на фронт.

Женщина, которая шагает по подвалу, который до того, как стать бомбоубежищем, служил для хранения еды, Арминэ Алексанян – замминистра ИД НКР»,- пишет газета.

«Многие женщины в НКР достигают успеха в карьере и ведут независимую жизнь, однако не тычут это в глаза своим мужчинам. В результате, в стране, где нет мира, есть, по крайней мере, мир в семье и между полами»,- пишет автор.

Как отмечает газета, приводя слова министра образования НКР Наринэ Агабалян, арцахским женщинам незнакомо гендерное насилие. Она говорит, что не припомнит другой страны, которая была бы столь безопасной для женщин как Арцах.