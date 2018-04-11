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Александр Искандарян не прогнозирует обострений на границе с Нахиджеваном


Политолог Александр Искандарян не прогнозирует обострений на границе с Нахиджеваном, считая их маловероятными. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 11-го апреля.

По его словам, сверхдержавы будут работать над сохранением statud quo, а Арцах будет укреплять линию соприкосновения.  «Азербайджан не выйдет из переговорного процесса, однако это будет сопровождаться выстрелами, различной эскалацией. В этом году, по сравнению с предыдущим, ситуация на границе была спокойнее»,- сказал политолог Александр Искандарян.

 По его словам,  выборы в Азербайджане трудно назвать таковыми, поскольку в стране нет политической оппозиции.

 «Азербайджан – страна, где арестовывают за записи в Facebook.  Политическая риторика там вообще унчтожена»,- сказал политолог Александр Искандарян.

 По его словам,  проходящие в Азербайджане президентские выборы не внесут изменений в вопросе урегулирования карабайского конфликта. «Эта проблема находится в такой фазе, что трудно ожидать каких-либо серьезных изменений. Она останется примерно на таком же уровне, как и сейчас»,- сказал политолог Александр Искандарян.


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