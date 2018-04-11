Асмик Петросян назначена помощником президента Армении
Президент Армении Армен Саргсян подписал 11-го апреля указ, которым назначил своим помощником Асмик Петросян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
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