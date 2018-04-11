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Готовься, Россия: Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии


Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Россия обещает сбить любую ракету, которая полетит в Сирию. Готовься, Россия, потому что ракеты будут запущены, блестящие, новые и "умные". Тебе не стоило дружить с животным, которое убивает людей с помощью химоружия и наслаждается этим", - написал Трамп в твиттере в среду.

Ранее сообщалось, что Пентагон обеспокоен возможностью гибели россиян при планировании ударов по Сирии.

 

 




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