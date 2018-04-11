Президент Армении Армен Саргсян назначил своих советников

Президент Армении Армен Саргсян подписал 11-го апреля указ, которым назначил своим советником на общественных началах Ара Алексаняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Другим указом советником президента Армении назначен Гамлет Гаспарян.