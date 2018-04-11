Политолог не видит возможности улучшения отношений между РФ и Западом в ближайшем будущем

Политолог Александр Искандарян не видит в ближайшем будущем возможности улучшения напряженных отношений между РФ и Западом. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 11-го апреля.

По его словам, все это, несомненно, скажется на экономике РФ.

«Недавно еще казалось, что страны как-то договорятся по вопросу Украины, и после этого ситуация улучшится, однако Рубикон уже пересечен»,- сказал политолог Александр Искандарян.

По его словам, в ближайшем будущем положительных сдвигов ожидать не следует.

Что же касается постсоветского пространства, то, как сказал политолог Александр Искандарян, Украина продолжит страдать из-за этого, однако на юг Кавказа это мало повлияет. На Центральной Азии это скажется еще меньше. «Пока не вижу политических затруднений для Армении, поскольку Армения – маленькая страна, она неинтересна для сверхдержав»,- сказал политолог Александр Искандарян.