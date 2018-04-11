Во Франции вышли в продажу мемуары Олланда о его президентском сроке

Мемуары бывшего французского президента Франсуа Олланда "Уроки власти" в среду поступают в продажу во Франции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет газета Le Parisien.

На 400 страницах экс-глава государства рассказывает о своем пятилетнем президентском сроке.

В частности, в книге он оценивает свою деятельность на посту президента страны, делится своим мнением по политическим вопросам, а также повествует о своем собственном жизненном подходе.

Так, в частности, он пишет о том, что центральное место в его жизни занимает юмор, "который делает нашу жизнь приятнее и который затмевает трагический характер существования человечества".

На страницах "Уроков власти" Олланд также говорит о том, что его "правительству удалось уменьшить неравенство" в стране, однако, по его словам, нынешнее руководство Франции, напротив, только ухудшает положение дел в этой сфере.

Он также заявил, что мог бы победить Эммануэля Макрона на президентских выборах 2017 года, но просто "не хотел этого делать".

Олланд повествует не только о политике, но и о своей личной жизни, в том числе о расставании с Валери Триервейлер и об отношениях с актрисой Жюли Гайе.