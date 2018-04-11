Сирийские военные перебросили часть авиации в Хмеймим из-за угрозы удара США

Сирийское военное командование в рамках подготовки к удару США перебросило часть боевой авиации на российскую авиабазу Хмеймим, а также эвакуировало военных из ряда командных пунктов, как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду французская газета Le Figaro со ссылкой на собственные источники.

"Еще в понедельник сирийцы начали покидать свои наиболее крупные авиабазы", - сообщил изданию эксперт по Ближнему Востоку, просивший не называть его имя.

В частности, по информации Le Figaro, эвакуирован персонал с военного аэродрома в городе Думейр близ Дамаска. Именно там базировались самолеты, наносившие в последнее время удары по Восточной Гуте, отмечает издание.

"Также были эвакуированы люди с основных командных пунктов армии Сирии)", - пишет газета.

Данные о переброске сирийской авиации на базу Хмеймим газета получила от "ооновского источника".

Le Figaro также отмечает, что в последние дни в Сирии в преддверие удара США усилилось сотрудничество между Ираном, РФ и Сирией.