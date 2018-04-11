В результате крушения самолета ВС Алжира погиб 181 человек

Жертвами крушения военно-транспортного самолета Ил-76ТД в Алжире стал 181 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщило управление гражданской обороны Алжира, передал телеканал Al Jazeera.

В числе погибших - 26 членов поддерживаемого Алжиром Фронта ПОЛИСАРИО, добивающегося независимости Западной Сахары, которую Марокко считает своей неотъемлемой частью.

Самолет ВС Алжира, следовавший по маршруту Буфарик - Тиндуф - Бешар на юго-западе страны, упал через несколько минут после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны. Сразу после падения на сельскохозяйственное поле борт загорелся.

Министерство национальной обороны Алжира официально подтвердило факт крушения транспортного самолета.

На место авиакатастрофы прибыл замминистра генерал армии Ахмед Гайд Салах. Создана комиссия по расследованию всех обстоятельств ЧП.





