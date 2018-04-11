ВОЗ: около 500 человек обратились к врачам в Сирии с признаками химического воздействия

Около 500 человек обратились после 7 апреля к врачам в городе Дума с признаками воздействия отравляющих веществ. Такое утверждение содержится в опубликованном в среду пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая ссылается на данные неназванных "партнеров в сфере здравоохранения", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По сообщениям партнеров в сфере здравоохранения, после обстрела Думы в субботу, согласно оценкам, около 500 пациентов прибыли в медицинские учреждения с признаками и симптомами, соответствующими воздействию химикатов", - говорится в документе. Согласно изложенной в нем версии, "в частности, были признаки сильного раздражения слизистых мембран, трудности с дыханием и нарушения центральной нервной системы у тех, кто подвергся воздействию".

По имеющимся у ВОЗ сведениям, "более 70 человек, находившихся в подвале, согласно сообщениям, скончались". При этом у 43 умерших были симптомы, якобы соответствующие воздействию "крайне токсичных химикатов". "ВОЗ требует немедленного беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи тем, кто пострадал; для оценки последствий <...>", - указал заместитель ее генерального директора Питер Салама.