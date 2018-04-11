NASA провело виртуальную экскурсию по поверхности Луны

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало виртуальный видеотур по известным ландшафтам местам Луны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Видео состоит из фотографий, сделанных за девять лет работы космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter. Ролик выложен в разрешении 4К, что позволяет зрителям детально рассмотреть подобранные агентством локации.

Среди ландшафтов доступна для просмотра посадочная площадка американского корабля Apollo-17 в Долине Тельца-Литтроу и часть пути космонавтов во время трехдневного путешествия на Луну в 1972 году.