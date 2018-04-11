Международная компания хочет создать “Центр обработки данных” в Армении

Исполняющий обязанности министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян 11 апреля принял делегацию группы компаний “ETIX EVERYWHERE”, специализирующихся на создании центров обработки данных, возглавляемой специалистом по международному развитию бизнеса Мохаммедом Эхтедари.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, представители компании “ETIX EVERYWHERE” представили исполняющему обязанности министра рамки своей деятельности. Было отмечено, что они реализуют проекты на разных континентах, в странах Европы, Америки, Азии и Африки.

Мохаммедом Эхтедар отметил, что компания заинтересована в ИТ секторе Армении, и в создании здесь регионального центра обработки данных.

Ваан Мартиросян выразил готовность помочь в реализации этой инициативы. Он подчеркнул важность наличия специализированных «центров обработки данных» и свою положительную позицию в отношении их создания и развития.

Исполняющий обязанности министра проинформировал гостей о возможностях и потенциале армянских специалистов в области ИТ и выразил надежду, что с учетом этого, компания может задуматься об исследовании армянского рынка в области ИТ и создании научно -исследовательской лаборатории в Армении.

В ходе встречи были обсуждены направления сотрудничества с “ETIX EVERYWHERE”. Было достигнуто соглашение о том, чтобы более подробно обсудить детали и возможности реализации программы с соответствующими специалистами министерства.