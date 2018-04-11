За последнее десятилетие в Армении наметились достижения в области книгоиздательства. Были переведены на иностранные языки многие книги, высшли в свет новые художественные произведения, в 2012 году ЮНЕСКО провозгласил Ереван Всемирной столицей книги. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян.

«Думаю, ничего не случается просто так. Эти уапехи являются результатом наших достижений в области книгоиздательства. Свою роль сыграли предстасвленность на международных выставках, участие в книгоиздательских встречах»,- сказал председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян.

По его словам, повысилось качество издаваемых книг, их содержание. «Сейчас шисатели имеют возмпжность издаваться и в переводах. В свое время, в основном, мы являлись миру на русском языке. За 10 лет было издано множество альбомов, многие произведения были переведены на английский, французский, арабский и др.языки»,- сказал председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян.

По его словам, это – политика, которую следует продолжаыь и впредь, сохраняя эту основу, что позволит в дальнейшем избирать новые направления в развитии культуры.