Настасья Кински вошла в жюри Московского кинофестиваля

Актриса Настасья Кински вошла в жюри основного конкурса 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который откроется 19 апреля, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Немецкая актриса Настасья Кински вошла в жюри основного конкурса 40-го Московского международного кинофестиваля. Председателем жюри этого года стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко", - сказали журналистам в пресс-службе киносмотра.

Помимо Кински и Дель Брокко в жюри также вошли режиссер Анна Меликян, актер Джон Сэвидж, режиссер Лян Цяо.

В основной конкурс фестиваля были отобраны 16 кинолент. Откроет ММКФ картина "Неаполь под пеленой".

Кински известна по ролям в картинах "Тэсс" режиссера Романа Полански, "От всего сердца" Фрэнсиса Форда Копполы, "Отель Нью-Хэмпшир Тони Ричардсона, "Луна в сточной канаве" Жан-Жака Бенекса, "Возлюбленные Марии" Андрея Кончаловского и другим. Актриса является обладательницей "Золотого глобуса".

40-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля.