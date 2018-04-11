Европа не применяет санкций по отношению к Азербайджану, поскольку здесь есть нефть и газ, при помощи чего Европа пытается нейтрализовать свою зависимость от российских энергоносителей.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с французской газетой liberation.fr сказала азербайджанская правозащитница Лейла Юнус – одна из основных критиков алиевского режима. В частности, она сказала: «Официально Азербайджан является республикой, а на самом деле – это султанат. Наш диктатор впервые был избран в 2003 году. Сейчас в Азербайджане нет независимых журналистов, правозащитников, по нашему списку – там 161 политзаключенный, 12 из них – журналисты и блогеры, 1 – поэт, 1 – прозаик»,- сказала азербайджанская правозащитница Лейла Юнус.

По ее словам, даже в РФ политзаключенных меньше, чем в Азербайджане, и несмотря на это РФ подвергается сильнейшей критике со стороны Европы.

«Считающий себя основной правозащитной организацией материка Европарламент, куда входит и Азербайджан, не одобрил никаких санкций против Азербайджана. В ноябре Алиев приезжал в Брюссель, где встретился с Федерикой Могерини, котораая заявила о хороших отношениях между ЕС и Азербайджаном, несмотря на то, что в нашей стране из-за преследований и пыток ежегодно умирают люди»,- сказала азербайджанская правозащитница Лейла Юнус. По ее словам, диктаторский режим в Азербайджане не беспокоит Европу.

«Сегодня положение в Азербайджане крайне опасное, мы близимся к экономическому краху. Многие эмигрируют из страны. Мы много раз требовали применить к Азербайджану санкции, однако безрезультатно»,- сказала азербайджанская правозащитница Лейла Юнус.

По ее словам, причиной этому – соображения геополитического и финансового характера.

«Европа не применяет санкций по отношению к Азербайджану, поскольку здесь есть нефть и газ, при помощи чего Европа пытается нейтрализовать свою зависимость от российских энергоносителей. Все это – соображения геополитического и финансового характера. Алиев сказал, что уничтожит все органы и институты гражданского общества в стране. Власть считает нас врагами народа. Нас преследуют даже в Европе»,- сказала азербайджанская правозащитница Лейла Юнус.