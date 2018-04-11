Техники NASA приступили к сборке нового марсохода Mars 2020

В NASA техники приступили к сборке нового марсохода Mars 2020 Rover. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник интернет-издание Space.com, отметившее, что работы идут в Лаборатории реактивного движения NASA (ЛРД) в Пасадине (штат Калифорния).

Предполагается, что весь процесс займет примерно полтора года. Запуск аппарата с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на июль 2020 года. Для этого планируется использовать ракету-носитель Atlas V.

"Детали и оборудование для марсохода поступают не только из разных городов США, но и со всего мира", - отметил руководитель работ по сборке и испытаниям планетохода в ЛРД Дэвид Грюел. В частности, несколько приборов изготовлено во Франции, Норвегии и Испании.

Одна из главных задач, которая ставится перед Mars 2020, - поиск признаков жизни на Красной планете. По словам исследователей из NASA, "аппарат будет исследовать геологическое строение Марса, состав атмосферы, произведет оценку природных ресурсов и тех угроз, с которыми могут столкнуться люди во время грядущих экспедиций на эту планету". К примеру, на борту марсохода будет установлен прибор, предназначенный для получения кислорода из атмосферы Марса, состоящей преимущественно из углекислого газа. Аппарат также будет собирать образцы грунта и камней в контейнеры, которые в дальнейшем при освоении планеты будут отправлены на Землю.

Шестиколесная научная лаборатория размером с небольшой автомобиль имеет такие габариты: длина - примерно 3 м без учета механической руки-манипулятора, ширина - 2,7 м, высота - 2,2 м. Масса аппарата составляет 1050 кг. При разработке Mars 2020 было решено позаимствовать много узлов и деталей у его предшественника - Curiosity, который был доставлен на планету в августе 2012 года и все еще продолжает выполнять свою миссию.

Где конкретно совершит мягкую посадку Mars 2020, пока еще не определено. Называются, в частности, кратер Джезеро, кратер Гусева и северо-восточная часть низкого щитового вулкана Большой Сирт.